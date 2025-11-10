Трамп әрбір америкалыққа 2000 доллардан төлеуге уәде берді

АҚШ президенті Дональд Трамп саса ауқатты байлардан басқа барлық америкалыққа тарифтерден түскен қаражатты пайдаланып 2000 доллардан астам төлеуге уәде берді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ақ үй басшысы бұл туралы өзінің Truth Social аккаунтында жазды.
Тарифтерге қарсы адамдар ақымақ! Біз қазір әлемдегі ең бай және ең құрметті елміз, инфляция нөлге жақын және қор нарығындағы рекордтық бағалар бар... АҚШ зауыттар мен зауыттарға рекордтық инвестициялар бүкіл ел бойынша өсіп келеді, - деп атап өтті ол.
Трамп импортқа салынатын тарифтер 37 триллион долларға жеткен мемлекеттік қарызды өтеуге көмектесетінін қосты.