Трамп: АҚШ Венесуэла маңында әскери топ құратын болады

АҚШ Қарулы Күштері Венесуэлаға жақын аумақта әскери топ құруды жоспарлап отыр. Бұл туралы АҚШ президенті Дональд Трамп Truth Social әлеуметтік желісінде мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.
Оның айтуынша, Венесуэла Вашингтоннан «бұрын ұрланған» мұнайды, жерді және өзге де активтерді қайтарғанға дейін бұл әскери топ күшейтіле береді.
Венесуэла Оңтүстік Америка тарихындағы ең ірі армадамен қоршалған. Бұл күш тек арта түседі, ал олардың көретін соққысы бұрын-соңды болмаған деңгейде болады. Бұл жағдай АҚШ-тан алынған барлық мұнай, жер және басқа да активтер қайтарылғанға дейін жалғасады, – деп жазды Трамп.