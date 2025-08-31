Трамп АҚШ-тағы дауыс беру тәртібін өзгертеді

АҚШ президенті Дональд Трамп алдағы уақытта сайлау өткізу ережелеріне өзгеріс енгізетін жарлыққа қол қоятынын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы ол өзінің Truth Social әлеуметтік желісіндегі парақшасында жазды.
Мемлекет басшысының айтуынша, жаңа құжаттың басты мақсаты – сайлау кезінде мүмкін болатын заңбұзушылықтар мен фальсификацияны болдырмау.
Әрбір сайлауда жеке басын куәландыратын құжат міндетті болуы тиіс. Ешқандай ерекшелік жасалмайды! Осыған қатысты атқарушы жарлыққа қол қоямын, – деді Трамп.
Сонымен қатар ол пошта арқылы дауыс беруді де тоқтатуды жоспарлап отырғанын атап өтті. Бұл әдіс тек ауыр науқастарға және АҚШ аумағынан тыс жерде жүрген әскери қызметкерлерге ғана рұқсат етіледі.