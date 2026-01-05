Трамп: "АҚШ-қа Гренландия қажет"

АҚШ президенті Дональд Трамп Венесуэла Американың араласуынан зардап шеккен соңғы ел болмауы мүмкін деді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ол бұл мәлімдемені жексенбі, 4 қаңтарда The Atlantic басылымына телефон арқылы берген сұхбатында жасады.
Бізге Гренландия міндетті түрде қажет, – деді Трамп.
Данияның бөлігі және НАТО одақтасы болып табылатын аралдың «ресейлік және қытайлық кемелермен» қоршалғанын атап өтті.
Еске сала кетейік, алдыңғы күні Ақ үй аппараты басшысының орынбасары Стивен Миллердің әйелі X әлеуметтік желі платформасында (бұрынғы Twitter) АҚШ туының түстеріндегі Гренландия картасын жариялады. Миллер жазбаға "Жақында" деген тақырып қойды.
Венесуэладағы АҚШ операциясы аясындағы бұл жазба аралас реакция тудырды. Басқа да жағдайлармен қатар, оған Данияның АҚШ-тағы елшісі Йеспер Мёллер Сёренсен жауап берді.
Дипломат Дания Корольдігі "өзінің аумақтық тұтастығын толық құрметтеуді" күтетінін айтып, Америка Құрама Штаттарымен одақтастығын қайталады.
АҚШ президенті бұған дейін Гренландияны аннексиялау ниетін мәлімдеген болатын. 2024 жылдың желтоқсанында ол TruthSocial әлеуметтік медиа платформасында "ұлттық қауіпсіздік мақсаттары үшін Гренландияға иелік ету және оны бақылау міндетті түрде қажет" деп жазды.
Бір жыл бұрын АҚШ республикашылдары парламентке Гренландияны сатып алу туралы заң жобасын ұсынды.
Өткен жылдың желтоқсанында Трамп Луизиана губернаторы Джефф Лэндриді АҚШ-тың Гренландия бойынша арнайы елшісі етіп тағайындады, ол қазірдің өзінде "Гренландияның Америка Құрама Штаттарына қосылуына" қызмет ету құрметіне ие болатынын мәлімдеді.