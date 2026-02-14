Трамп әкімшілігі Гарвард университетіне шағым түсірді
Университетті тергеуге ынтымақтастық көрсетпеді деп айыптауда.
АҚШ президентінің әкімшілігі Гарвард университетіне қарсы сотқа арыз беріп, оны федералдық тергеудің талаптарын орындамағаны үшін айыптады және университет студенттерді қабылдау кезінде нәсілдік белгісін ескерген-екенін анықтау үшін құжаттарды ұсынуды талап етті, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
АҚШ Құқық қорғау министрлігінің мәлімдемесінде Гарвард қажетті құжаттарды ұсынуды бірнеше рет кейінге қалдырғаны айтылған. Бұл құжаттар колледждерге студенттерді нәсілдік белгілері бойынша қабылдау бағдарламалары конституцияға қарсы деп танылған 2023 жылғы АҚШ Жоғарғы сотының шешімін университет сақтап отыр ма, соны бағалауға мүмкіндік береді.
Сонымен қатар Құқық қорғау министрлігі Гарвардты ешқандай кемсітушілік әрекеттері үшін айыптамайтынын, қаржылық өтем немесе федералдық қаржыландыруды тоқтату талап етілмейтінін атап өтті.
Ақпан айының басында Дональд Трамп өзінің әкімшілігі Гарвардтан университеттің саясатына қатысты тергеулерді реттеу үшін 1 миллиард доллар талап ететінін мәлімдеген болатын. Алайда бұл талап қабылданбады.
2025 жылдың сәуірінде АҚШ үкіметі Гарвард университетіне шетелдік студенттерді қабылдауға тыйым салумен қорқытты. Себебі университет кампустегі еврей студенттерге жасалған қысым мәселесін шешуге жеткілікті шаралар қолданбаған еді. Бұл Гарвард әкімшілігі Трамптың талаптарына бағынбайтынын мәлімдегеннен кейін орын алды.
Трамптың Гарвардқа федералдық қаржыландыруды тоқтату әрекеттері заңдық қарсылыққа тап болды, және тараптар әлі келісімге келе алмады.
