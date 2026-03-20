Трамп әкімшілігі Гарвард университетіне қарсы қайтадан сотқа жүгінді
Үкімет университет басшылығын федералды тергеу талаптарын орындамады деп айыптаған.
АҚШ Әділет министрлігінің мәліметінше, университет студенттерді қорғау талаптарын сақтамаған. Оқу орны еврей және израильдік студенттердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуде салғырттық танытты деп айыпталуда, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Министрлік өкілдерінің айтуынша, Гарвард университеті өз аумағындағы жаһандық емес, нақты дұшпандық жағдайларын әдейі елемеген.
Бұл Гарвардтағы еврей және израильдік қауымдастыққа бейжайлық кездейсоқ емес екенін айқын көрсетті; оларды әдейі шеттетіп, іс жүзінде білім алу мүмкіндіктеріне тең қолжетімділіктен айырды, – деп жазылған сот талап-арызында.
Гарвард өкілдері әзірге бұл жағдайға қатысты пікір білдірмеді.
Бұған дейін, биыл қаңтарда Дональд Трамп өз әкімшілігі Гарвардтан тергеу ісін реттеу үшін 1 миллиард доллар талап еткенін мәлімдеген. Сонымен қатар, үкімет университет басшылығын федералды тергеу талаптарын орындамады деп айыптап, студенттерді қабылдау кезінде нәсілдік факторлардың ескерілген-ескерілмегенін анықтайтын құжаттарды ұсынуды талап етіп отыр.
2025 жылдың көктемінде АҚШ билігі Гарвард университетіне шетелдік студенттерді қабылдауға тыйым салуы мүмкін екенін ескерткен. Бұл оқу орны Ақ үй талаптарына бағынудан бас тартқаннан кейін орын алған.
