Төртаяқты жауынгер: Ұлттық ұландағы Эльза ел қауіпсіздігін қалай күзетіп жүр?
Ұлттық ұлан сапындағы Эльза есімді қызметтік ит жарылғыш заттарды анықтап, ірі шараларда қауіпсіздікті қамтамасыз етіп келеді.
ҚР ІІМ Ұлттық ұланында әскери қызметшілермен қатар мыңнан астам қызметтік ит Отан қорғау шебінде абыройлы міндетті орындап жүр. Солардың бірі – Эльза, ол ұландықтармен бірге ел қауіпсіздігі мен құқықтық тәртіпті қамтамасыз етуге үлес қосып келеді.
Эльза жарылғыш заттарды іздеуге маманданған. Ол Ұлттық ұлан қатарында 2019 жылдан бері қызмет етеді және осы уақыт ішінде сенімді әрі үздік көмекші ретінде өзін дәлелдеді. Астанада өтетін ірі спорттық және мәдени іс-шаралар қарсаңында ол өз жетекшісімен бірге аумақтарды тексеріп, елорда тұрғындары мен қонақтарының қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.
Оның сенімді серігі – Астана қаласындағы 5573 әскери бөлімінің тәжірибелі кинологі, 17 жылдық еңбек өтілі бар сержант Болат Әлжанов. Солтүстік Қазақстан облысының тумасы Эльзаны күшік кезінен баптап өсірген. Сол кездің өзінде-ақ оның белсенділігі мен қабілетін байқап, болашақта Отан қорғауға лайық қызметтік ит болатынына сенімді болды, - деп хабарлады Ұлттық ұланның баспасөз қызметі.
Эльза – сержант Әлжановтың үшінші қызметтік иті. Алғашқы серігі – "Дакл" атты іздестіру иті. Ол сегіз жылдан астам қызмет атқарып, құрметті демалысқа шығарылған. Екінші иті Лаки есірткі заттарын іздеуші болған. Бүгінде Эльза осы эстафетаны лайықты жалғастырып, қызметте жоғары нәтижелер көрсетіп келеді.
Қызметтік міндеттерді орындаумен қатар, сержант Әлжанов пен Эльза бірнеше рет құқықтық тәртіп әскерлеріндегі бәсекелерде, ведомствоаралық жарыстарда үздік нәтижелер көрсетті. 2023 жылы Ұлттық ұланның қызметтік иттері арасындағы жарыста жеке есепте үшінші орын иеленсе, 2025 жылы Петропавл қаласында өткен сайыста бірінші орынға қол жеткізді. Сондай-ақ Алматыда өткен күштік құрылымдар арасындағы жарыста командалық есепте жүлдегер атанды.
Жалпы, Ұлттық ұлан бөлімшелерінде патрульдік-іздестіру, есірткі іздеу, жарылғыш заттарды анықтау және басқа да бағыттар бойынша қызметтік иттер қызмет етеді. Атап айтқанда, 75 ит жарылғыш заттарды анықтауға, 89-ы есірткі заттарын іздеуге, ал 703-і іздестіру бағыты бойынша маманданған. Олардың қызметі қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі болып қала береді.
Кинолог пен оның төрт аяқты серігінің үйлесімді қызметі сенімнің, күнделікті жаттығудың және өзара түсіністіктің нәтижесі. Олар бірге қызмет атқарып, азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп келеді. Бұл Отан қорғау жолында әскери қызметшілермен қатар қызметтік иттердің де маңызды рөл атқаратынын дәлелдейді.
