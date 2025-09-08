Төрт жыл бойы балаларымен бірге жасырынып жүрген әкені полиция атып өлтірді

Жаңа Зеландияда төрт жыл бойы үш баласымен жабайы табиғатта жасырынып жүрген Том Филлипс полиция рейді кезінде оққа ұшты. Балалары аман. Оқиға елде үлкен резонанс тудырды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі ВВС-ге сілтеме жасап.
Оқиға дүйсенбі күні таңғы сағат 02:30 шамасында Пиопио қалашығында болған. Полиция коммерциялық нысанның тоналғаны туралы хабарға барған кезде Филлипс пен оның балалары мінген квадроциклді байқап, қуғынға түскен. Тосқауылдан соң атыс басталып, бір полицей ауыр жараланып, Филлипс оққа ұшты.
Билік оның балаларын кейінірек қалың тоғайдағы лагерьден тапты. Үшеуі де аман-есен. Анасы Кэт балаларымен қайта қауышқанына қуанышты екенін, бірақ болған оқиғаға қайғылы екенін айтты.
Филлипс және оның үш баласы өткен жылдың қазан айында тоғайда серуендеп жүргенде көзге түскен.
Филлипс 2022 жылдан бері сотқа келмегендіктен іздеуде жүрген. Ол балаларынан заңды қамқорлық құқығынан айырылған соң оларды алып кеткен деп болжанып отыр. Жергілікті халық оны "буш тұрғыны" деп атап, табиғатта тіршілік ету шеберлігін жақсы білетінін айтатын.
Бұған дейін ол бірнеше дүкен тонауына және банкті шабуылдауға қатысы бар деп күдікке ілінген.
Жаңа Зеландия премьер-министрі Крис Люксон бұл жағдайды "өте қайғылы әрі ауыр трагедия" деп бағалады. Ел тұрғындары балалардың болашағына алаңдаушылық білдіруде.