Тоқаевтың атына Құрылтай сайлауына байланысты құттықтау жеделхаттары келіп түсуде
Мемлекет басшысын БАӘ Президенті Мұхаммед бен Заид Әл Нахаян, Израиль Премьер-министрі Биньямин Нетаньяху, Мьянма Президенті Мин Аун Хлайн құттықтады.
25 Тамыз 2026, 21:24
БӨЛІСУ
25 Тамыз 2026, 21:2425 Тамыз 2026, 21:24
110Фото: BAQ.KZ архиві/Бауыржан Жуасбаев
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың атына алғашқы Құрылтай сайлауының өтуіне байланысты шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдар басшыларынан құттықтау жеделхаттары келіп түсуде.
Мемлекет басшысын БАӘ Президенті Мұхаммед бен Заид Әл Нахаян, Израиль Премьер-министрі Биньямин Нетаньяху, Мьянма Президенті Мин Аун Хлайн құттықтады.
Сондай-ақ Ислам ынтымақтастығы ұйымының Бас хатшысы Хиссейн Брахим Таха және Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңестің Бас хатшысы Қайрат Сарыбай құттықтау жолдады.
Ең оқылған:
- Медтексеруден өтпесе, көлік жүргізу құқығы тоқтатылады: Жаңа тәртіп кімдерге қатысты?
- 42 градус ыстық, жел, жаңбыр: сейсенбіде бірнеше өңірде дауылды ескерту жасалды
- Ақтөбеде азық-түлік бағасын негізсіз өсірген 137-ден астам кәсіпкер жауапқа тартылды
- Құрылтай сайлауы – конституциялық реформаның алғашқы нақты қадамы – Жапсарбай Қуанышев
- Дастан Сәтпаев «Бернли» сапында дебют жасады: Оның алғашқы матчына қандай баға берілді?