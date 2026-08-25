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  • Тоқаевтың атына Құрылтай сайлауына байланысты құттықтау жеделхаттары келіп түсуде

Тоқаевтың атына Құрылтай сайлауына байланысты құттықтау жеделхаттары келіп түсуде

Мемлекет басшысын БАӘ Президенті Мұхаммед бен Заид Әл Нахаян, Израиль Премьер-министрі Биньямин Нетаньяху, Мьянма Президенті Мин Аун Хлайн құттықтады.

25 Тамыз 2026, 21:24
АВТОР
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BAQ.KZ архиві/Бауыржан Жуасбаев 25 Тамыз 2026, 21:24
25 Тамыз 2026, 21:24
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Фото: BAQ.KZ архиві/Бауыржан Жуасбаев

Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың атына алғашқы Құрылтай сайлауының өтуіне байланысты шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдар басшыларынан құттықтау жеделхаттары келіп түсуде.

Мемлекет басшысын БАӘ Президенті Мұхаммед бен Заид Әл Нахаян, Израиль Премьер-министрі Биньямин Нетаньяху, Мьянма Президенті Мин Аун Хлайн құттықтады.

Сондай-ақ Ислам ынтымақтастығы ұйымының Бас хатшысы Хиссейн Брахим Таха және Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңестің Бас хатшысы Қайрат Сарыбай құттықтау жолдады.

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