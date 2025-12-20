Тоқаев Жапонияға виза рәсімдерін жеңілдету туралы ұсыныс білдірді

Мемлекет басшысы Жапониямен туризм саласындағы ықпалдастықтың негізгі бағыттарын атады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.
Орталық Азия елдерінің тарихы мен мәдени мұрасы бай, табиғаты әсем. Бұл жапон туристерін қызықтырары сөзсіз. Қазақстан Жапониямен туризм саласындағы ынтымақтастықты кеңейтуге ниетті. Жапониялық туристер үшін Орта Азияның бірыңғай туристік маршрутын әзірлеген жөн деп есептеймін. Сондай-ақ Орталық Азия елдерінің халқына визалық рәсімдерді жеңілдеткен дұрыс, - деді Мемлекет басшысы.
Бұл жапондық туристердің бір сапарда бірнеше елді аралап шығуына мүмкіндік беретінін атап өтті.
Ал біздің азаматтарымыз Күншығыс елімен етене таныса алады. Жапонияны Осака қаласында ЭКСПО 2025 көрмесін табысты өткізуімен тағы да құттықтаймын. «Көрме тақырыбын жан-жақты көрсету» номинациясы бойынша алтын жүлде иеленгендеріңізге қуаныштымыз, - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.