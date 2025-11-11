Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Тоқаев Түркия президентіне көңіл айтты

Бүгiн, 22:07
Мемлекет басшысы Түркия президентіне көңіл айту жеделхатын жолдады, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақорданың баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Қасым-Жомарт Тоқаев Түркия қарулы күштері ұшағының апатқа ұшырауына байланысты көптеген адамның қайтыс болғаны туралы суыт хабарды күйзеліспен қабылдағанын жеткізіп, Президент Режеп Тайип Ердоған мен бауырлас түрік халқына көңіл айтты, - делінген хабарламада.

Бұған дейін Грузия аумағында Әзірбайжаннан ұшқан Түркияның C-130 әскери-көлік ұшағы апатқа ұшырағанын жазғанбыз.

