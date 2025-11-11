Тоқаев Түркия президентіне көңіл айтты

Мемлекет басшысы Түркия президентіне көңіл айту жеделхатын жолдады, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақорданың баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қасым-Жомарт Тоқаев Түркия қарулы күштері ұшағының апатқа ұшырауына байланысты көптеген адамның қайтыс болғаны туралы суыт хабарды күйзеліспен қабылдағанын жеткізіп, Президент Режеп Тайип Ердоған мен бауырлас түрік халқына көңіл айтты, - делінген хабарламада.
Бұған дейін Грузия аумағында Әзірбайжаннан ұшқан Түркияның C-130 әскери-көлік ұшағы апатқа ұшырағанын жазғанбыз.