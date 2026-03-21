Тоқаев Түркістанды Таяу Шығыстағы бейбіт келіссөздер өтетін алаң етуді ұсынды
Президент өз ұсынысын – қазақ халқының ізгі ниетінің көрінісі деп атады.
Қасым-Жомарт Тоқаев қарулы қақтығыстар болып жатқан елдерге үндеу жасады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.
Баршаңызға белгілі, соңғы жылдары халықаралық геосаяси ахуал аса күрделі және құбылмалы. Көптеген елде қарулы қақтығыстар, тіпті, соғыстар болып жатыр. Бұл үдерістер әлем экономикасына кері әсерін тигізіп отыр. Оны біз Таяу Шығыстағы соғыстан көріп отырмыз. Соғыс әбден шиеленісіп кетті. Меніңше, бұл қақтығыста ақыры еш мемлекет өз пайдасына қол жеткізе алмайды. Қазақстан қақтығыс болып жатқан аймақтың бір бөлігі. Сондықтан осы қастерлі жерден барлық елдерге халықаралық қауымдастыққа Үндеу жасағым келеді. Ең алдымен, азаматтық, экономикалық нысандарға қарулы шабуылдарды тоқтату керек. Содан соң келіссөздерді бастау керек, - деді Мемлекет басшысы.
Сонымен қатар Президент жерімізді бейбіт келіссөздер үшін ұсынуға дайын екенін мәлімдеді.
Қазақстан бұл күрделі ахуалда дәнекер болғысы келмейді, бірақ, өзіміздің жерімізді бейбіт келіссөздер үшін ұсынуға дайынбыз.
Меніңше, Түркістанда осындай келіссөздер өткізуге болар еді. Алайда бұл мәселе қақтығысқа тікелей қатысып отырған мемлекеттерге байланысты. Ең алдымен олар оң шешім қабылдауы керек. Ал менің ұсынысым бұл – қазақ халқының ізгі ниетінің көрінісі. Әбден кеш болмай тұрғанда қарулы іс-әрекеттерді доғарып, келіссөздерді бастау қажет сияқты, әйтпесе, әлемдік экономиканың дағдарысқа ұшырауын айтпағанда, көптеген халықтың бейбіт өмірі, тыныштығы бұзылады, дүние жүзіндегі тұрақтылықтың тұғыры шайқалады, - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
