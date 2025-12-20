Тоқаев ТМД елдері басшыларының бейресми кездесуіне қатысады

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бейресми кездесуге қатысу үшін Санкт-Петербург қаласына барады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 21-22 желтоқсан күндері Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің отырысы мен ТМД-ға мүше мемлекеттер басшыларының бейресми кездесуіне қатысу үшін Санкт-Петербург қаласына барады, - делінген Ақорда таратқан хабарламада.
Еске салайық,Тоқаев Жапонияға сапары аясында "Орталық Азия – Жапония" диалогының бірінші саммитінде сөз сөйледі.