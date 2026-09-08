Тоқаев Солтүстік Македония президентіне жеделхат жолдады

Қасым-Жомарт Тоқаев Гордана Силяновска-Давкованы елдің Тәуелсіздік күнімен құттықтады. Жеделхатта екіжақты байланысты нығайтуға мән берілген.

8 Қыркүйек 2026, 16:15
АВТОР
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Ақорданың баспасөз қызметі 8 Қыркүйек 2026, 16:15
8 Қыркүйек 2026, 16:15
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Фото: Ақорданың баспасөз қызметі

Мемлекет басшысы Солтүстік Македония Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

Қасым-Жомарт Тоқаев Гордана Силяновска-Давкованы Солтүстік Македония Республикасының ұлттық мерекесі – Тәуелсіздік күнімен құттықтады.

Жеделхатта достық пен өзара түсіністікке негізделген екіжақты қарым-қатынас дәйекті түрде дамып келе жатқаны атап өтілген, - делінген Ақорда хабарламасында.

Қасым-Жомарт Тоқаев Гордана Силяновска-Давкованың қызметі мен игі бастамаларына толайым табыс, ал Солтүстік Македония халқына құт-береке тіледі.

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