Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Тоқаев Шри-Ланка халқына көңіл айтты

Бүгiн, 19:03
77
Бөлісу:
Ақорданың баспасөз қызметі
Фото: Ақорданың баспасөз қызметі

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Шри-Ланка президентіне көңіл айту жеделхатын жолдады, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.

Қасым-Жомарт Тоқаев Шри-Ланкадағы жойқын су тасқыны салдарынан көптеген адамның қайтыс болуына байланысты Анура Кумара Диссанаяке мен оның отандастарына көңіл айтты, - делінген Ақорда хабарламасында.

Еске салсақ, Индонезияда да су тасқыны болып жатыр. Суматра аралында толассыз жауған нөсер салдарынан болған су тасқыны мен лай көшкінінен қаза тапқандар саны 442 адамға дейін өсті.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Қызылордада Ассамблеяның 30 жылдығына арналған маңызды форум өтті
Келесі жаңалық
Қазақстан экономикасының тірегі: КТК мұнай құбырының маңызы неде?
Өзгелердің жаңалығы