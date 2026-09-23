Тоқаев Сауд Арабиясы Короліне маңызды құттықтау жолдады
Мемлекет басшысы Салман бен Әбделазиз Әл Сауд пен Сауд Арабиясының халқын Ұлттық күнімен құттықтап, екі ел байланысына қатысты тілегін жеткізді.
23 Қыркүйек 2026, 17:02
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23 Қыркүйек 2026, 17:0223 Қыркүйек 2026, 17:02
58Фото: Ақорданың баспасөз қызметі
Мемлекет басшысы Сауд Арабиясының Короліне құттықтау жеделхатын жолдады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Қасым-Жомарт Тоқаев Салман бен Әбделазиз Әл Сауд пен оның отандастарын Корольдіктің Ұлттық күнімен құттықтады.
Президент Қазақстан мен Сауд Арабиясы арасындағы достық және өзара қолдау рухында дамып келе жатқан сан қырлы ынтымақтастық халықтарымыздың игілігі жолында алдағы уақытта да нығая түсетініне сенім білдірді, - делінген Ақорданың хабарламасында.
Мемлекет басшысы Сауд Арабиясының Королі мен ел басшылығының жауапты қызметтеріне толағай табыс, ал сауд халқына құт-береке тіледі.
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