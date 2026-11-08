Тоқаев Польша президентіне көңіл айтты
Мемлекет басшысы Краковтағы атыстан қаза тапқандарға байланысты Польша халқына көңіл айтып, зардап шеккендердің тезірек сауығуын тіледі.
8 Қараша 2026, 19:34
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8 Қараша 2026, 19:348 Қараша 2026, 19:34
124Фото: ©BAQ.KZ архиві
Мемлекет басшысы Польша президентіне көңіл айту жеделхатын жолдады.
Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.
Қасым-Жомарт Тоқаев Краков қаласындағы атыс салдарынан адамдардың қаза табуына байланысты Польша президенті Кароль Навроцкийге көңіл айтты.
Мемлекет басшысы аталған қастандықты қатаң айыптап, Польша халқына қиын сәтте қолдау білдіретінін, сондай-ақ зардап шеккендердің тезірек сауығып кетуіне тілеулес екенін жеткізді.
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