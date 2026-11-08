Тоқаев Польша президентіне көңіл айтты

Мемлекет басшысы Краковтағы атыстан қаза тапқандарға байланысты Польша халқына көңіл айтып, зардап шеккендердің тезірек сауығуын тіледі.

8 Қараша 2026, 19:34
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
©BAQ.KZ архиві 8 Қараша 2026, 19:34
8 Қараша 2026, 19:34
124
Фото: ©BAQ.KZ архиві

Мемлекет басшысы Польша президентіне көңіл айту жеделхатын жолдады.

Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.

Қасым-Жомарт Тоқаев Краков қаласындағы атыс салдарынан адамдардың қаза табуына байланысты Польша президенті Кароль Навроцкийге көңіл айтты.

Мемлекет басшысы аталған қастандықты қатаң айыптап, Польша халқына қиын сәтте қолдау білдіретінін, сондай-ақ зардап шеккендердің тезірек сауығып кетуіне тілеулес екенін жеткізді.

Ең оқылған:

Наверх