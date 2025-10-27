Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Тоқаев пен Путин телефон арқылы сөйлесті

Бүгiн, 14:37
Ақорда
Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей Президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.

Әңгімелесу барысында Қазақстан Президентінің Ресей Федерациясына жоспарланған мемлекеттік сапарына дайындық мәселесі талқыланды.

Мемлекеттер басшылары Мәскеуде өтетін келіссөздер екі елдің стратегиялық серіктестік және одақтастық қатынастарын одан әрі дамыту тұрғысынан айрықша маңызды екеніне назар аударды.

Сонымен қатар әлемдегі қазіргі ахуалдың кейбір аспектілері қарастырылды.

