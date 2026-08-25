Құрылтай сайлауы және стратегиялық серіктестік: Тоқаев Бердімұхамедовпен сөйлесті
Қасым-Жомарт Тоқаев жылы лебізі және Түрікменстан байқаушыларының сайлау үдерісіне белсенді қатысқаны үшін алғыс білдірді.
25 Тамыз 2026, 21:03
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25 Тамыз 2026, 21:0325 Тамыз 2026, 21:03
132Фото: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Түрікменстан Халк Маслахатының Төрағасы Гурбангулы Бердімұхамедовпен телефон арқылы сөйлесті.
Гурбангулы Бердімұхамедов Қазақстан Президентін алғашқы бір палаталы Құрылтай сайлауының табысты өтуімен құттықтап, оның ел үшін тарихи маңызын атап өтті.
Қасым-Жомарт Тоқаев жылы лебізі және Түрікменстан байқаушыларының сайлау үдерісіне белсенді қатысқаны үшін алғыс білдірді.
Әңгімелесу барысында тараптар Қазақстан мен Түрікменстан арасындағы достық және стратегиялық серіктестік қатынастардың даму қарқынын оң бағалады.
Сондай-ақ сауда-экономикалық, көлік-логистикалық, энергетикалық және мәдени-гуманитарлық салалардағы ынтымақтастықты одан әрі кеңейту мәселелері талқыланды.
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