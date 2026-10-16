Тоқаев, Пашинян және Гутерриш: Ереванда маңызды кездесу өтті

Қазақстан Президенті Еревандағы биоалуантүрлілік саммитіне қатысты. Халықаралық жиынға келген көшбасшылар бірге суретке түсті.

16 Қазан 2026, 11:48
АВТОР
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Ақорданың баспасөз қызметі 16 Қазан 2026, 11:48
16 Қазан 2026, 11:48
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Фото: Ақорданың баспасөз қызметі

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев COP17 аясындағы Биоалуантүрлілік бойынша көшбасшылар саммитіне қатысу үшін Еревандағы «Meridian Expo and Event» орталығына келді.

Мемлекет басшысын Армения Премьер-министрі Никол Пашинян мен БҰҰ Бас хатшысы Антониу Гутерриш күтіп алды.

COP17 аясындағы Биоалуантүрлілік бойынша көшбасшылар саммитіне қатысушылар бірге суретке түсті.

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