Тоқаев креативті индустрияға қатысты түзетулерді бекітті
Заң аясында кинематография мәселелері мен жастар саясатын реттейтін салалық заңдарға да қатысты өзгерістер енгізілді.
Бүгiн 2026, 19:44
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 19:44Бүгiн 2026, 19:44
35Фото: Ақорда
Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне креативті индустрияларды қолдау және дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Заң аясында кинематография мәселелері мен жастар саясатын реттейтін салалық заңдарға да қатысты өзгерістер енгізілді. Мақұлданған заң бірыңғай саясат шеңберінде креативті индустрияларды дамытуға, шығармашылық әлеуетті экономиканың бір бөлігіне айналдыруға, мәдени және креативті өнімдердің сапасы мен мағыналық толықтығын арттыруға мүмкіндік береді.
Бұл ретте жастарды шығармашылық қызметке тартуға жәрдемдесу, олардың осы саладағы бастамалары мен жобаларын қолдау жөніндегі нормалар туралы сөз болып отырғанын атап өткен жөн.
Біз бұған дейін кинотеатрда көрсетілетін фильмдер енді сараптамадан өтетіні жайында жазған едік.
Ең оқылған: