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  • Президент Ғизат Нұрдәулетовке ел игілігі жолындағы қызметі үшін алғыс айтты

Президент Ғизат Нұрдәулетовке ел игілігі жолындағы қызметі үшін алғыс айтты

11 Қыркүйек 2026, 10:38
АВТОР
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Ақорда 11 Қыркүйек 2026, 10:38
11 Қыркүйек 2026, 10:38
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Фото: Ақорда

Президент ел игілігі жолындағы табысты әрі адал қызметі үшін Ғизат Нұрдәулетовке алғыс айтты. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Президентінің кеңесшісі – Баспасөз хатшысы Айбек Смадияров мәлімдеді.

Қасым-Жомарт Тоқаев Ғизат Дәуренбекұлы кәсіби біліктілігі мен қажыр-қайратын ел мүддесін қорғау мен тұрақтылығын нығайтуға арнағанын атап өтті. Сонымен қатар оның мемлекеттік саясатты ілгерілетуге және ауқымды реформаларды сәтті жүзеге асыруға айрықша атсалысқанына тоқталды, – делінген хабарламада.

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