Тоқаев Еуропалық кеңес президентімен бейресми кездесу өткізді

Кездесу Еуропа Одағы жетекшілерімен өтетін келіссөздер қарсаңында ұйымдастырылды.

Бүгiн 2026, 00:21
АВТОР
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Ақорда Бүгiн 2026, 00:21
Бүгiн 2026, 00:21
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Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Брюссельде Еуропалық кеңес президенті António Costaмен бейресми кездесу өткізді.

Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

Кездесу Еуропа Одағы жетекшілерімен өтетін келіссөздер қарсаңында ұйымдастырылды.

Айта кетейік, Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Бельгия астанасы Брюссельге ресми сапармен барды. Сапар аясында мемлекет басшысының Еуропалық одақ басшылығымен және бірқатар еуропалық серіктестермен кездесулері жоспарланған.

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