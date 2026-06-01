Тоқаев Еуропалық кеңес президентімен бейресми кездесу өткізді
Кездесу Еуропа Одағы жетекшілерімен өтетін келіссөздер қарсаңында ұйымдастырылды.
Бүгiн 2026, 00:21
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Бүгiн 2026, 00:21Бүгiн 2026, 00:21
60Фото: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Брюссельде Еуропалық кеңес президенті António Costaмен бейресми кездесу өткізді.
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Кездесу Еуропа Одағы жетекшілерімен өтетін келіссөздер қарсаңында ұйымдастырылды.
Айта кетейік, Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Бельгия астанасы Брюссельге ресми сапармен барды. Сапар аясында мемлекет басшысының Еуропалық одақ басшылығымен және бірқатар еуропалық серіктестермен кездесулері жоспарланған.
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