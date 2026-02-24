Тоқаев Эстония Президентін Тәуелсіздік күнімен құттықтады

Мемлекет басшысы Эстония Президентін Тәуелсіздік күнімен құттықтады.

Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы Эстония Президентін Тәуелсіздік күнімен құттықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Президент құттықтау жеделхатында Алар Каристің былтыр Қазақстанға жасаған мемлекеттік сапары өзара ынтымақтастықты дамытуға тың серпін беріп, екі ел арасындағы саяси, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық байланысты нығайтуға ықпал еткеніне тоқталған.

Қасым-Жомарт Тоқаев Алар Каристің жауапты мемлекеттік қызметіне толайым табыс, ал достас эстон халқына бақ-береке тіледі.

