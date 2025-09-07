Тоқаев Бразилия президентіне құттықтау жеделхатын жолдады

Мемлекет басшысы Бразилия президентіне құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.
Қасым-Жомарт Тоқаев Президент Луис Инасиу Лула да Силваны Бразилияның төл мерекесі – Тәуелсіздік күнімен құттықтады, - делінген хабарлама.
Қазақстан Президенті екі ел арасындағы достық пен өзара түсіністікке негізделген қарым-қатынастың аясы кеңейіп келе жатқанын атап өтіп, тиімді ынтымақтастықтың одан әрі нығая беретініне сенім білдірді.
Қасым-Жомарт Тоқаев Луис Инасиу Лула да Силваның аса жауапты қызметіне табыс, ал Бразилия халқына құт-береке тіледі.