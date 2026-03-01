Тоқаев Босния және Герцеговинаның төралқа төрағасын құттықтады
Мемлекет басшысы Желько Комшичке тәуелсіздік күніне орай жеделхат жолдады.
Бүгiн 2026, 10:00
Фото: Ақорда
Мемлекет басшысы Босния және Герцеговинаның төралқа төрағасын құттықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.
Қасым-Жомарт Тоқаев Желько Комшичке Босния және Герцеговинаның Тәуелсіздік күніне орай құттықтау жеделхатын жолдады.
Президент Астана мен Сараевоның дәстүрлі достық пен өзара қолдауға негізделген ынтымақтастығы қос халықтың игілігі жолында нығая беретініне сенім білдірді.
