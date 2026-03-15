Тоқаев: Біз бәсекеге қабілетті ел болуға ұмтылуымыз керек
Қазақстан – ілгері, заманауи мемлекет болуы керек.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа Конституция жобасына қысқаша баға беріп, оның негізгі мақсаты елдің болашағына бағытталғанын айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Президент жаңа Негізгі заңды бірнеше сөзбен сипаттады.
Мен бұған дейін де айттым: бұл – әділетті Қазақстанның Конституциясы. Бұл – заң үстемдігіне негізделген Конституция, – деді Мемлекет басшысы.
Сонымен қатар Президент жаңа құжаттың басты мақсаты – елдің болашағы мен жастардың дамуына жол ашу екенін атап өтті.
Бұл Конституция ең алдымен жастарға арналған. Жастар елді дамытуға, алға бастыруға тиіс. Сондықтан бұл құжат еліміздің, әсіресе жас буынның берік темірқазығына айналуы керек, – деді ол.
Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуынша, Қазақстан заман талабына сай дамыған, прогрессивті мемлекет болуы қажет.
Қазақстан – ілгері, заманауи мемлекет болуы керек. Егер біз дамыған ел болмасақ, басқа мемлекеттер бізге тиісінше қарамайды. Сондықтан біз озық, бәсекеге қабілетті ел болуға ұмтылуымыз керек. Алдымызда үлкен мақсат тұр, – деді Президент.
