167 мың хабарлама: Президент бала қауіпсіздігіне қатысты нақты тапсырма берді
Балалардың психологиялық саулығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері Президенттің бақылауында.
Мемлекет басшысы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Динара Зәкиеваны қабылдады. Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.
Қасым-Жомарт Тоқаевқа бала құқықтарын қорғау бағытында атқарылып жатқан жүйелі жұмыстар туралы мәлімет берілді.
Биыл «Қазақстан балалары» тұжырымдамасы қабылданды. Денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қорғау және қауіпсіздік салаларындағы бала құқықтарын қамтамасыз ету шаралары жүйеленді. Жағдайды жіті сараптау негізінде бес жылға арналған іс-қимыл жоспары әзірленді. Құжат әлеуметтік қолдауды және бала құқықтарын қорғауды күшейтетін 158 шараны қамтиды, - деп атап өтті Динара Зәкиева.
Мемлекет басшысына облыс әкімдіктерінде Балалар құқығын қорғау басқармаларын құру жұмысы аяқталып, олардың құзыреттері ұлттық заңнамада бекітілгені және ұйымдастыру рәсімдері жүріп жатқаны жөнінде баяндады.
Айта кетерлігі:
- Қазіргі уақытта қажетті ұйымдастыру рәсімдері қолға алынған.
- Биыл 9 өңірдегі ахуалға мониторинг жүргізіліп, балалардың психологиялық саламаттылығын қамтамасыз етуге және олардың құқықтарының бұзылуының алдын алуға бағытталған іс-шаралар сапасы зерделенді.
- Психологиялық қолдау орталықтарын құру және психологиялық саламаттылықты айқындаудың бірыңғай бағдарламасын енгізу жөнінде ақпарат берді.
Бұл жергілікті деңгейде ерекше назар аударуды және қолдауды қажет ететін балаларға жүйелі көмек көрсетуге септігін тигізді.
111 мемлекеттік байланыс орталығына түсетін өтініштер бойынша жүргізілген жұмысқа тоқталды.
Мектептерде QR-111 жүйесінің енгізілуі балалармен тікелей байланыс орнату және олардың құқықтарының бұзылу фактілерін анықтау барысында тиімді болғанын көрсетіп отыр. Аталған құрал іске қосылғаннан бері, яғни, 2024 жылдың қазан айынан 2026 жылдың маусым айына дейін балалардан 167 мың хабарлама мен 4 523 қоңырау келіп түскен. Балаларға арналған инфрақұрылымды, соның ішінде ауылдық жерлердегі нысандарды дамыту мен жақсарту, сондай-ақ ата-аналарды қолдау және балалар қауіпсіздігі үшін олардың жауапкершілігін күшейту мәселелеріне айрықша назар аударылды, - деді Бала құқықтары жөніндегі уәкіл.
Президент «Қазақстан балалары» тұжырымдамасын сапалы жүзеге асыру мақсатында Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің, Үкіметтің және жергілікті атқарушы органдардың күш-жігерін жұмылдыру маңызды екенін атап өтті.
Ең оқылған:
- АҚШ Иранға жаңа соққылар жасауға дайын екенін мәлімдеді
- Пәкістан Ауғанстанға әуе соққыларын жасады: Екі ел арасындағы шиеленіс қайта күшейді
- АҚШ әскері танкерге соққы жасады: Үш үнді теңізшісі із-түзсіз жоғалып кетті
- Қазақстанда үй бағасы төмендеуі мүмкін
- Қазақстанда колледж мұғалімдерінің жалақысы көтерілуі мүмкін