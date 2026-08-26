SarapSoz: Жаңа Құрылтай қалай жұмыс істейді?

26 Тамыз 2026, 17:30
АВТОР
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©BAQ.KZ коллажы 26 Тамыз 2026, 17:30
26 Тамыз 2026, 17:30
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Фото: ©BAQ.KZ коллажы

Құрылтай сайлауы аяқталып, партиялардың қанша мандат алғаны белгілі болды. Қазақстан енді бір палаталы парламент жүйесіне көшеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

Бірақ жаңа Құрылтай қаншалықты ықпалды болады?

Депутаттар Үкіметтен нақты нәтиже талап ете ала ма? Мандаты аз партиялардың үні естіле ме? Бір мандатты депутаттардың болмауы парламент жұмысына қалай әсер етеді? 

Осы және өзге де маңызды сұрақтарды SarapSoz сұхбатында саясаттанушы Риззат Тасыммен талқылаймыз.

 

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