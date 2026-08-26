SarapSoz: Жаңа Құрылтай қалай жұмыс істейді?
26 Тамыз 2026, 17:30
БӨЛІСУ
26 Тамыз 2026, 17:3026 Тамыз 2026, 17:30
170Фото: ©BAQ.KZ коллажы
Құрылтай сайлауы аяқталып, партиялардың қанша мандат алғаны белгілі болды. Қазақстан енді бір палаталы парламент жүйесіне көшеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бірақ жаңа Құрылтай қаншалықты ықпалды болады?
Депутаттар Үкіметтен нақты нәтиже талап ете ала ма? Мандаты аз партиялардың үні естіле ме? Бір мандатты депутаттардың болмауы парламент жұмысына қалай әсер етеді?
Осы және өзге де маңызды сұрақтарды SarapSoz сұхбатында саясаттанушы Риззат Тасыммен талқылаймыз.
Ең оқылған:
- Медтексеруден өтпесе, көлік жүргізу құқығы тоқтатылады: Жаңа тәртіп кімдерге қатысты?
- Шарджада екі қазақстандықтың мәйіті табылды: СІМ тергеу барысын бақылауда
- Зеленский Қазақстан Президентіне алғыс айтты
- Тоқаев АҚШ Конгресі делегациясын қабылдады: Құрылтайдың алғашқы қадамдары талқыланды
- «Бір апта хабарсыз кетті»: Шарджада қаза болған екі қыздың туыстары тың дерек айтты