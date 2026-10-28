Тоқаев Анкарада Президент сарайындағы салтанатты қарсы алу рәсіміне қатысты
Қазақстан мен Түркияның мемлекеттік әнұрандары орындалып, зеңбіректен 21 дүркін оқ атылды.
28 Қазан 2026, 21:44
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28 Қазан 2026, 21:4428 Қазан 2026, 21:44
160Фото: Ақорда
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевты Түркия астанасы Анкарадағы Президент сарайында салтанатты қарсы алу рәсімі өтті.
Мемлекет басшысын Түркия Президенті Режеп Тайип Ердоған қарсы алды. Салтанатты рәсім кезінде Құрмет қарауылы сап түзеп, Президент кортежін сарайға дейін салт атты гвардия бастап жүрді.
Қазақстан мен Түркияның мемлекеттік әнұрандары орындалып, зеңбіректен 21 дүркін оқ атылды.
Одан кейін екі елдің көшбасшылары Құрмет қарауылы алдынан өтіп, ресми делегация мүшелерін бір-біріне таныстырды.
Салтанатты рәсімнен соң Қасым-Жомарт Тоқаев пен Режеп Тайип Ердоған шағын құрамда келіссөз жүргізді.
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