ТОП-5: Сәтпаев әлемдегі ең үздік 5 жас ойыншының қатарына енді

Швецияның Score90 порталы 2008, 2007, 2006 және 2005 жылдары туған ең үздік футболшылардың рейтингін жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
"Қайраттың" шабуылшысы Дастан Сәтпаев 2008 жылы туған ойыншылар арасында бесінші орынға ие болды.
Score90 бойынша ең үздік 5 жас футболшы:
Леннарт Карл, "Бавария"» жартылай қорғаушысы
Ибраһима Мбайе, "Пари Сен-Жермен" шабуылшысы
Рио Нгумоа, "Ливерпуль" шабуылшысы
Онест Аанор, "Аталанта" қорғаушысы
Дастан Сәтпаев, "Қайрат" шабуылшысы
Еске сала кетейік, "Қайрат" Сәтпаевты «"Челсиге" 4 миллион еуроға ауыстыруға келіскен. Футболшы ағылшын клубына 2026 жылдың тамыз айында, 18 жасқа толғанда қосылады.