Құрылыс компаниясының экс-басшысы түрмеден шыққан соң 4,4 млрд теңгенің пәтерлерін иемденбек болған
Қаржылық мониторинг агенттігі Бас прокуратураның үйлестіруімен үлестік құрылысқа қатысу туралы жалған шарттар арқылы пәтерлерді заңсыз иемдену дерегі бойынша қылмыстық істі тергеуді аяқтады.
Бұрын сотталған азамат пәтерлерді иемденудің жаңа схемасын ойластырған
Тергеу мәліметтеріне сәйкес, «Төленді» тұрғын үй-құрылыс кооперативін басқарған А. Байжұманов 1,5 мың үлескердің 10 млрд теңгесін жымқырудың қылмыстық жолын ұйымдастырған. Осы қылмысы үшін ол 2016 жылы 8 жылға бас бостандығынан айырылған.
Кейін Астана қаласы әкімдігінің қатысуымен тұрғын үйлердің құрылысы аяқталған. Пәтерлердің бір бөлігі көпбалалы отбасыларға, жетім балаларға, мүгедектігі бар адамдарға және әлеуметтік жағынан осал топтағы өзге де азаматтарға берілуге тиіс болған. Бас бостандығынан айыру орындарынан босап шыққаннан кейін А. Байжұманов сыбайластарымен бірге аталған пәтерлерді иемденудің жаңа айласын ойластырған.
Жалған үлескерлер арқылы пәтерлерді иемденбек болған
Ол үшін шын мәнінде үлескер болмаған және пәтер сатып алмаған азаматтардың атына кооперативке жарна төлеу туралы жалған шарттар жасалып, құжаттар өткен күнмен рәсімделген. Осы жалған үлескерлердің атынан құқық қорғау органдарына алаяқтық жасалғаны туралы арыздар берілген.
Сол арыздардың негізінде қылмыстық істер қозғалып, жалған үлескерлер жәбірленуші деп танылған. Қылмыстық топ сот шешімдерін пайдаланып, пәтерлерді өз аттарына рәсімдеуді, кейін оларды өзге адамдарға сатып, түскен ақшаны өзара бөлісуді көздеген, - деп хабарлады ҚМА.
170 жылжымайтын мүлік нысанын рәсімдеу жоспарланған
Тергеу барысында қылмыстық әрекетке 80-нен астам жалған үлескердің тартылғаны анықталды. Олардың атына 170 жылжымайтын мүлік нысанын рәсімдеу жоспарланған.
Осылайша жалпы құны 4,4 млрд теңгеден асатын пәтерлерді заңсыз иемдену әрекетінің жолы кесілді.
Қылмыстық топ мүшелерінің әрқайсысына нақты міндет жүктелген. Бірі жалған үлескерлерді тауып, олардың атына жалған шарттар рәсімдесе, енді бірі сол шарттарды өзге азаматтарға сатып, қылмыстық істердің жүргізілуіне ықпал еткен.
Жалған шарттарды сату салдарынан азаматтар шығынға ұшыраған
Қылмыстық топ кооперативке жарна төлеу туралы жалған шарттарды азаматтарға сатқан. Соның салдарынан азаматтарға 400 млн теңгеден астам шығын келген.
Іске полиция қызметкерлерінің де қатысы анықталды
Сонымен қатар бұл іске полиция қызметкерлерінің де қатысы бары анықталды. Лауазымдық өкілеттіктерін теріс пайдалану және дәлелдемелерді бұрмалау деректері бойынша тергеу басталды.
Іс бойынша 19 адам күдікті деп танылып, олардың тоғызы қамауға алынды. Күдіктілердің жалпы құны 250 млн теңгеден асатын мүлкіне тыйым салынды. Сотқа дейінгі тергеу аяқталды. Қылмыстық процеске қатысушы тараптар іс материалдарымен танысуға кірісті, - делінген хабарламада.
Өзге мәліметтер Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес жария етілмейді.
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