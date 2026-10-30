ТМҰ-ға мүше елдер басшылары түркі әлемі өнер шеберлерінің концертін тамашалады
30 Қазан 2026, 00:45
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30 Қазан 2026, 00:4530 Қазан 2026, 00:45
106Фото: Ақорда
Концертте «Түркі әлемі» ансамблі мен Түркия Республикасы Президенттік симфониялық оркестрі Ұйымға мүше елдердің ең таңдаулы музыкалық шығармаларын орындады.
Құрметті қонақтар түркі халықтарының ұлттық билерін тамашалады.
Сондай-ақ іс-шара аясында түркиялық танымал әнші Кырач пен Қазақстанның халық әртісі Димаш Құдайберген өнер көрсетті.
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