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  • ТМҰ-ға мүше елдер басшылары түркі әлемі өнер шеберлерінің концертін тамашалады

ТМҰ-ға мүше елдер басшылары түркі әлемі өнер шеберлерінің концертін тамашалады

30 Қазан 2026, 00:45
АВТОР
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Ақорда 30 Қазан 2026, 00:45
30 Қазан 2026, 00:45
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Фото: Ақорда

Концертте «Түркі әлемі» ансамблі мен Түркия Республикасы Президенттік симфониялық оркестрі Ұйымға мүше елдердің ең таңдаулы музыкалық шығармаларын орындады.

Құрметті қонақтар түркі халықтарының ұлттық билерін тамашалады.

Сондай-ақ іс-шара аясында түркиялық танымал әнші Кырач пен Қазақстанның халық әртісі Димаш Құдайберген өнер көрсетті.

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