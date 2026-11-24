TikTok, Instagram, YouTube ережесі: балалар әлеуметтік желіні нақты неше жастан бастап пайдалана алады?
Ал өзге платформаларда қандай қауіпсіздік тетіктері қарастырылған?
Бүгінде әлеуметтік желі балалар мен жасөспірімдердің ақпарат алатын, достарымен байланыс орнататын және бос уақытын өткізетін ортасына айналды. Алайда интернетте баланың қандай ақпарат көретіні, кіммен сөйлесетіні және уақытын қалай өткізетіні маңызды мәселелердің бірі болып отыр. Жуырда TikTok жасөспірімдердің интернеттегі қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған жаңа құралдарды таныстырды. Енді ата-аналар баласының әлеуметтік желідегі белсенділігі мен қызығушылықтары туралы толығырақ ақпарат ала алады.
Ал өзге платформаларда қандай қауіпсіздік тетіктері қарастырылған? Балалар әлеуметтік желіге неше жастан бастап тіркеле алады? Ата-аналар қандай мәселелерге назар аударуы керек? BAQ.KZ тілшісі шолу жасады.
Қазақстанда әлеуметтік желіге тіркелуге жас шектеуі енгізілуі мүмкін
18 қарашада Қазақстанда 16 жасқа толмаған балалардың әлеуметтік желілерде тіркелуіне тыйым салуды көздейтін заң жобасы бірінші оқылымда мақұлданды. Бастама балаларды зиянды контенттен және интернеттегі түрлі қауіп-қатерден қорғауға бағытталған. Ұсынылып отырған шектеу жеке хабарлама алмасуға арналған мессенджерлерге қолданылмайды. Алайда бұл талап әзірге заң жобасында қарастырылып отыр және күшіне енген жоқ.
Әлеуметтік желілерде қандай жас шектеулері бар?
Әлемдегі танымал әлеуметтік желілердің басым бөлігінде аккаунт ашудың ең төменгі жас шегі – 13 жас. Дегенмен платформаның барлық мүмкіндігі осы жастан бастап қолжетімді бола бермейді. Мәселен, жеке хабарлама алмасу немесе тікелей эфир жүргізу үшін қосымша жас шектеулері қарастырылған.
Аталған әлеуметтік желілерде ата-аналарға баласының интернеттегі белсенділігін бақылауға мүмкіндік беретін арнайы құралдар бар. Олардың көмегімен ата-аналар баласының әлеуметтік желіде қанша уақыт өткізетінін, кіммен байланыс орнататынын және қандай ақпаратқа қызығатынын біле алады. Сондай-ақ платформаны пайдалану уақытын шектеп, жасына сай келмейтін бейнематериалдардың көрсетілуіне тосқауыл қоя алады. Бұл мүмкіндіктер әр әлеуметтік желіде әртүрлі. Бұл – платформалардың жалпы талаптары. Әр мемлекеттің заңнамасына байланысты жас шектеулері өзгеше болуы мүмкін.
TikTok: ата-аналар баласының неге қызығатынын біле алады
TikTok компаниясының мәліметінше, платформа ата-аналарға арналған «Отбасылық баптаулар» (Family Pairing) функциясының мүмкіндіктерін кеңейтті. Бұл құрал арқылы ата-аналар өз аккаунтын баласының аккаунтымен байланыстырып, оның қауіпсіздігі мен құпиялылық параметрлерін басқара алады.
Енді ата-аналар:
- баласының TikTok-та қанша уақыт өткізетінін, түнгі уақытта платформаны қаншалықты жиі пайдаланатынын;
- жазылушылары мен өзі жазылған аккаунттар санының өзгеруін;
- қандай тақырыптар мен контент авторларына қызығатынын;
- бір апта ішінде жариялаған ашық бейнероликтері мен олардың қаралым санын;
- бұғаттаған аккаунттарын көре алады.
Аталған мәліметтер күн сайын жаңартылып отырады. Жаңа мүмкіндіктер мобильді қосымшамен қатар веб-браузер арқылы да қолжетімді болады. TikTok-та 18 жасқа толмаған пайдаланушылар үшін экран уақытының күнделікті шегі әдепкі бойынша 60 минут болып белгіленген. Ал жеке хабарлама алмасуға 16 жастан, тікелей эфир жүргізуге 18 жастан бастап рұқсат беріледі.
Бұған қоса, компания жасөспірім суицид немесе өзіне зиян келтіру тақырыбындағы ақпаратты бірнеше рет іздеген жағдайда ата-анасына ескерту жіберетін функцияны әзірлеп жатыр. Хабарламамен бірге ата-аналарға баласымен қалай сөйлесу және оған қалай қолдау көрсету қажеттігі туралы ұсынымдар беріледі. TikTok мұғалімдерге арналған арнайы нұсқаулықты да таныстырды. Онда оқушылардың интернеттегі қауіпсіздігі мен медиасауаттылығын арттыруға қатысты ұсынымдар қамтылған.
Instagram: бейтаныс адамдармен байланыс шектеледі
Instagram-да 18 жасқа толмаған пайдаланушыларға арналған Teen Accounts жүйесі қарастырылған. Жасөспірімдерге арналған аккаунттарда қауіпсіздік талаптары автоматты түрде күшейтіледі. Атап айтқанда, бейтаныс адамдардың жеке хабарлама жіберуіне шектеу қойылып, баланың жасына сәйкес келмейтін контенттің көрсетілуі азайтылады. Сондай-ақ платформаны ұзақ уақыт пайдаланған жағдайда үзіліс жасау туралы ескерту беріледі. 16 жасқа толмаған жасөспірімдер қауіпсіздік баптауларындағы шектеулерді алып тастау немесе тікелей эфирге шығу үшін ата-анасының рұқсатын алуға тиіс.
2026 жылы Meta компаниясы жасөспірімдерге көрсетілетін контентке қойылатын талаптарды күшейтіп, жас ерекшелігіне негізделген жаңа сүзгілерді енгізе бастады.
YouTube: балаларға арналған жеке платформа бар
YouTube өзге әлеуметтік желілерден ерекшеленеді. Мұнда 13 жасқа толмаған балаларға да ата-анасының бақылауымен бейнеролик көруге мүмкіндік берілген. Ол үшін арнайы YouTube Kids қосымшасы жұмыс істейді. Ата-аналар баласының жасына сәйкес бейнематериалдарды таңдап, қосымшаны пайдалану уақытын шектей алады. Сондай-ақ 13 жасқа толмаған балалар кәдімгі YouTube платформасын ата-анасы басқаратын аккаунт арқылы пайдалана алады. Алайда мұндай аккаунттарда бірқатар функция қолжетімсіз болады. Google компаниясының Family Link құралы арқылы ата-аналар баласының смартфон алдында қанша уақыт өткізетінін реттеп, қосымшаларды жүктеуіне шектеу қоя алады.
Facebook: жасөспірімдерге көрсетілетін ақпарат сүзгіден өтеді
Meta компаниясы Instagram-дағы жасөспірімдерге арналған қауіпсіздік жүйесін Facebook пен Messenger платформаларына да енгізіп жатыр.
Бұл жүйе балаларға көрсетілетін зиянды контентті шектеуге, бейтаныс адамдармен байланысын азайтуға және жеке деректерін қорғауға бағытталған. 2026 жылғы маусымда Meta жасөспірімдерге арналған жаңартылған контент сүзгілерін әлем бойынша кеңейтетінін хабарлады.
Snapchat: баланың кіммен сөйлесетінін білуге болады
Snapchat платформасында 13–17 жас аралығындағы жасөспірімдердің ата-аналарына арналған Family Center құралы бар. Оның көмегімен ата-аналар баласының достар тізімін, соңғы жеті күнде кіммен хабарласқанын және жаңадан кімдерді достар қатарына қосқанын көре алады. Алайда ата-аналар баласының жеке хаттарын оқи алмайды. Бұл жасөспірімнің жеке кеңістігін сақтай отырып, интернеттегі қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған.
Жасанды интеллект балаларға қандай қауіп төндіруі мүмкін?
Жасанды интеллект технологияларының дамуымен әлеуметтік желілерде жалған суреттер мен бейнероликтер де көбейіп келеді. Бүгінде адамның сыртқы келбетін, дауысын өзгертуге немесе оның бейнесін рұқсатсыз пайдалануға мүмкіндік беретін технологиялар бар. Осыған байланысты TikTok суреттің немесе бейнероликтің платформаның генеративті жасанды интеллект құралдары арқылы жасалғанын не өңделгенін анықтайтын жаңа технологияны таныстырды. Оны TikTok-та тіркелмеген адамдар да пайдалана алады. Компанияның мәліметінше, қазірдің өзінде платформада жасанды интеллект көмегімен жасалған 5 млрд-тан астам бейнероликке арнайы белгі қойылған.
Сонымен қатар TikTok адамның сыртқы келбеті рұқсатсыз пайдаланылған материалдарды анықтауға мүмкіндік беретін Likeness Detection құралын кезең-кезеңімен енгізіп жатыр. Дегенмен мұндай технологиялар жасанды интеллект көмегімен жасалған барлық материалды анықтай алмайды. Сондықтан балаларға интернеттегі кез келген сурет, дауыс немесе бейнеролик шынайы болмауы мүмкін екенін түсіндіру қажет.
Ата-аналар нені ескеруі керек?
БҰҰ Балалар қорының (ЮНИСЕФ) ұсынымдарына сәйкес, баланың интернеттегі қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін техникалық шектеулермен қатар оның цифрлық сауаттылығын арттыру және отбасында сенімді қарым-қатынас орнату маңызды.
Баланың жасын дұрыс көрсету. Әлеуметтік желіге тіркелу кезінде баланың нақты туған күнін енгізу қажет. Жасын үлкейтіп көрсету жасөспірімдерге арналған автоматты қорғаныс тетіктерінің қолданылмауына әкелуі мүмкін.
Аккаунттың құпиялылығын тексеру. Баланың жарияланымдарын кім көре алатынына, оған кім хабарлама жібере алатынына және орналасқан жері туралы ақпараттың қолжетімділігіне назар аударған жөн.
Экран уақытын реттеу. Әлеуметтік желіні пайдалану баланың ұйқысына, оқуына, дене белсенділігіне және отбасымен қарым-қатынасына кері әсер етпеуге тиіс.
Жеке деректерін қорғауды үйрету. Бала өзінің мекенжайын, телефон нөмірін, оқитын мектебін және құпиясөздерін бейтаныс адамдарға беруге болмайтынын білуі керек.
Кибербуллинг белгілеріне назар аудару. Егер бала тұйықталып, әлеуметтік желідегі хабарламалардан мазасыздана бастаса немесе мінез-құлқы өзгерсе, онымен ашық сөйлескен жөн.
Жалған ақпаратты ажыратуды үйрету. Бала ақпараттың дереккөзін тексеруді, күмәнді сілтемелерді ашпауды және жасанды интеллект көмегімен жасалған жалған материалдарға сын көзбен қарауды үйренуі қажет.
Баланың сенімінен айырылмау. Интернетте жағымсыз жағдайға тап болған бала жазаланудан немесе телефонын тартып алудан қорықпай, ата-анасынан көмек сұрай алуы керек.
Баланы бақылау жеткілікті ме?
2026 жылғы тамызда TikTok пен Qualtrics компаниялары АҚШ, Ұлыбритания, Франция және Индонезияда 13–17 жас аралығындағы жасөспірімдердің 2 мың ата-анасы арасында сауалнама жүргізген.
Зерттеу нәтижесіне сәйкес, ата-аналардың 70%-дан астамы балаларының интернеттегі белсенділігін шектеумен ғана шектелмей, олармен цифрлық тәжірибесі туралы әңгімелесуге көмектесетін құралдардың болғанын қалайды.
Әлеуметтік желіге 13 жастан бастап тіркелуге рұқсат берілуі баланың интернеттегі барлық қауіпке дайын екенін білдірмейді. Сондықтан ата-аналар баласының әлеуметтік желіде қанша уақыт өткізетініне ғана емес, қандай ақпарат көретініне, кіммен араласатынына және интернеттегі оқиғаларды қалай қабылдайтынына да назар аударғаны жөн. Түптеп келгенде, баланың цифрлық қауіпсіздігі тек тыйым салуға емес, оның интернетті саналы әрі жауапкершілікпен пайдалана білуіне байланысты. Сілтемелерді берші
Ең оқылған:
- Тоқаев, Трамп және Си Цзиньпин Дженсен Хуанг Nvidia-ға оралғанға дейін қолдап пікір білдірді
- 18 заң қабылданып, өңірлік жобаларға қосымша 47 млрд теңге бөлінді: Тоқаев Айбек Дәдебайдың есебін тыңдады
- Жаңа тарихи кезең – жаңа міндеттер: Тоқаев стратегиялық даму жөніндегі сараптама тобын құрды
- Сайран көлінің маңынан қару мен оқ-дәрілер табылды
- Директордың ЭЦҚ-сын пайдаланып 82 млн теңге жымқырған үш бухгалтерге үкім шықты