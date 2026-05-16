"This is only the first step": Тоқаев LRT құрылысына қатысты күтпеген мәлімдеме жасады

Мемлекет басшысы елордада алғаш рет іске қосылған жүйені ашылуына арнайы барды.

Ақорда Бүгiн 2026, 14:51
Фото: Ақорда

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев елордада ашылған LRT құрылысына қатысты күтпеген мәлімдеме жасады.

Бұл туралы Ақорда мәлімдеді. 

"This is only the first step! – Бұл жолдың басы ғана!", - деді Президент компания жұмысшыларымен сөйлесу кезінде. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев LRT құрылысын жүргізіп жатқан қытайлық компания өкілдері мен CTS Transportation, Astana LRT жұмысшыларына сәттілік тілеп, жобаны одан әрі жалғастыруды тапсырды.

