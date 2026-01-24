Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Теннисші Әмір Омарханов Испаниядағы турнирде чемпион атанды

Қазақстан теннис федерациясы
Фото: Қазақстан теннис федерациясы

Қазақстандық теннисші, 18 жастағы Әмір Омарханов жұптық сында Манакор (Испания) ITF M15 турнирінде топ жарды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Жарыстың 3-ракеткасы болып тіркелген Ә.Омарханов америкалық Гэвин Янгпен бірге төрт матч өткізді.

Қазақстандық-америкалық дуэт жартылай финалда ұлыбританиялықтар Джо Литер – Маркус Вальтерстен 6:2, 6:3 есебімен басым түсті.

Соңғы бәсекеде аустралиялық Тай Хост – ресейлік Егор Плешивцевпен чемпиондық атақты сарапқа салды.

Бірінші партия 7:5 есебімен аустралиялық-ресейлік жұптың еншісіне жазылды.

Екіншісінде Омарханов – Янг есе қайырды – 6:3. Содан кейін супер тай-брейкте жеңісті жұлып алды – 10:8.

Әмір Омарханов жекелей сында екінші айналымда тартысты матчта болгариялық, 17 жастағы Иван Ивановқа жол берді – 5:7, 7:6 (7:3), 3:6.

