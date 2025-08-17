Теннис: Александр Шевченко ATP Challenger турнирінің финалына өтті

Қазақстандық теннисші Александр Шевченко (ATP рейтингінде №102) АҚШ-тың Самтер қаласында өтіп жатқан беделді ATP Challenger турнирінің финалына шықты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жартылай финалда Шевченко жапониялық Синтаро Мотидзукимен (№120) кездесіп, алғашқы сетте жеңілгенімен, матчтың тағдырын толықтай өз пайдасына шешті. Александр қарсыласын 4:6, 6:1, 6:1 есебімен сенімді жеңіп, кездесуді 1 сағат 57 минутта аяқтады.
Шешуші матчта қазақстандық спортшы титул үшін италиялық Маттиа Беллуччимен (№74) күш сынасады.
Айта кетейік, екінші айналымда Шевченко жапондық Шо Шимабукуроны (№208) жеңсе, ширек финалда тәжірибелі грузин теннисшісі Николоз Басилашвилиден басым түсіп, нағыз қарымды ойын көрсетті.