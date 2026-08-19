Теңге нығайды: Доллар қанша тұрады?
Ұлттық банк 19 тамызға арналған ресми валюта курстарын жариялады.
Қазақстан Ұлттық банкі 2026 жылғы 19 тамызға арналған шетел валюталарының теңгеге шаққандағы ресми курстарын белгіледі, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Америка валютасының ресми курсы бір доллар үшін 460,13 теңгені құрады. Ол 18 тамызда Қазақстан қор биржасындағы (KASE) екі сауда сессиясының қорытындысы бойынша анықталды.
Қалған шетел валюталарының курстары 18 тамызда сағат 17:00-дегі жағдай бойынша қалыптасқан кросс-курстар арқылы есептелді.
Еуро, рубль және юань қанша тұрады?
19 тамыздағы негізгі валюталардың ресми курстары келесі деңгейде белгіленді:
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1 АҚШ доллары – 460,13 теңге;
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1 еуро – 532,60 теңге;
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1 ресей рублі – 5,42 теңге;
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1 қытай юані – 68,25 теңге;
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1 фунт стерлинг – 622,28 теңге;
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1 түрік лирасы – 9,60 теңге;
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100 өзбек сумы – 3,90 теңге;
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1 қырғыз сомы – 5,26 теңге.
БАӘ дирхамының ресми курсы 125,29 теңгені, жапон иенасы 2,88 теңгені құрады.
Алтын мен криптовалюталарда не болып жатыр?
18 тамыздағы сауда қорытындысы бойынша COMEX биржасындағы алтынның желтоқсан айындағы фьючерстері шамамен 1,2%-ға арзандап, бір трой унциясы 4 420,60 долларды құрады. Күміс шамамен 3,3%-ға төмендеп, 63,94 долларға түсті.
Криптовалюта нарығында тәулік соңында Bitcoin шамамен 64,35 мың доллар шамасында саудаланып, тәулік ішінде 0,41%-ға өсті. Ethereum 1,72%-ға қымбаттап, 1 908,32 долларға жетті.
Еске салайық, бұған дейін мұнай бағасы төртінші күн қатарынан қымбаттап жатқаны хабарланды.
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