Температура 50 °C-қа жетті: Австралияда рекордтық аптап ыстық тіркелді

Австралияның кейбір аудандарында сейсенбіде рекордтық аптап ыстық тіркелді: температура шамамен 50 °C-қа жетті. Ел ұзақ жылу толқынынан зардап шегіп отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ АР агенттігіне сілтеме жасап.
Виктория штатындағы Хоуптаун мен Вальпеап ауылдық жерлерінде алдын ала есеп бойынша 48,9 °C температура байқалды. Егер деректер расталса, бұл көрсеткіш 2009 жылы тіркелген рекордтарды, сол кездегі жойқын қара сенбі дала өрттерінен кейінгі көрсеткіштерді жаңарта алады.
Қатты ыстықтан әлі адам шығыны тіркелмеді, бірақ билік сақ болуға шақырып отыр, себебі үш орман өрті бақылаудан шыққан. Мельбурн қаласында да температура рекордын жаңарту қаупі бар. Ашық теннис чемпионатында матчтар ыстыққа байланысты ауыстырылып, ойыншыларға мұз пакеттері мен портативті желдеткіштер берілді.
Ыстық ауа-райынан халықтың көпшілігі үйде қалуды жөн көріп, қатысушылар саны 50 000-нан 21 000-ға дейін қысқарды. Сәрсенбіде температура төмендеуі мүмкін, бірақ аптап ыстық әлі бірнеше күнге сақталуы ықтимал.
Австралиядағы соңғы аномальды жылу тарихтағы ең ыстық жаз мезгілдерінің біріне жатады. Жаңа Оңтүстік Уэльс пен Оңтүстік Австралия штаттарында да рекордтық температура тіркелді, бұл өткен жылғы орман өрті кезінде көрсетілген көрсеткіштерден асып түседі.