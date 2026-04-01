Тегерандағы шабуылдардан ДДСҰ кеңсесіне зақым келді
Ирандағы ДДСҰ кеңсесінің барлық қызметкері қауіпсіз жерде.
Бүгiн 2026, 05:10
Фото: Анадолы агенттігі
Иран астанасына жасалған шабуылдардан Тегерандағы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының кеңсесі зақымдалды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы ДДСҰ-ның бас директоры Тедрос Адханом Гебрейесус әлеуметтік желілерде хабарлады.
Соңғы екі түнде Тегерандағы ДДСҰ кеңсесінің жанында шабуылдар жасалды, терезелер сынды. Бақытымызға орай, Ирандағы ДДСҰ кеңсесінің барлық қызметкерлері қауіпсіз жерде, ешкім жарақат алған жоқ, – деп жазылған мәлімдемеде.
Гебрейесус мұндай шабуылдарға жол берілмейтінін мәлімдеп, ДДСҰ мен БҰҰ-ның басқа агенттіктерінің кеңселерінің орналасқан жері кеңінен белгілі болғандықтан, олардың алдын алу керек екенін атап өтті.