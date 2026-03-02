Тегеран Израиль мен АҚШ базаларына «ең күшті» шабуылдың басталғанын жариялады.
Иранның Ислам революциялық гвардия корпусы (IRGC) жексенбі, 1 наурызда Израиль мен Таяу Шығыстағы АҚШ базаларына «ең күшті» шабуылдың басталғанын және «АҚШ-сионистік нысандарға» қарсы соққыларының «жаңа кезеңге» өткенін жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ 9-арнаға сілтеме жасай отырып.
Иран қарулы күштерінің жаудың шаршаған армиясына қарсы күшті соққылары жаңа кезеңге аяқ басты, ал құрлық пен теңіз террористік агрессорлардың зиратына айналады, - делінген Тегеран мәлімдемесінде.
Сол мәлімдемеде IRGC Иран күштерінің USS Abraham Lincoln ұшақ кемесі шабуылы туралы хабарлады.
Иран қарулы күштерінің көрнекті әрекеттерінің арқасында USS Abraham Lincoln ұшақ кемесі төрт баллистикалық зымыранмен атқыланды, - деп хабарлады Иран мемлекеттік теледидары
Шабуылдан кейін ұшақ тасығыш өз миссиясын орындап жатқан базасынан Үнді мұхитына аттанды», - деп хабарлады Иранның мемлекеттік IRIB телеарнасының мәліметі бойынша, Иранның Инқилобтық гвардия корпусының баспасөз қызметі.
АҚШ Орталық қолбасшылығы өз тарапынан Тегеранның USS Abraham Lincoln кемесі баллистикалық зымырандармен атқыланды деген мәлімдемесін өтірік деп атады. Бұл туралы қолбасшылықтың баспасөз қызметі X-те хабарлады.
Lincoln атылған жоқ. Атылған зымырандар нысанаға жақындаған да жоқ, - делінген мәлімдемеде.
Қолбасшылық ұшақ тасығыш Иранға қарсы операцияның бөлігі ретінде ұшақтарды ұшыруды жалғастырып жатқанын атап өтті.