"Таза Қазақстан": Ақтөбеде 150 түп ағаш отырғызды

Күзгі ағаш отырғызу акциясына қала әкімі Азамат Бекет, мәслихат депутаттары, қоғамдық кеңес мүшелері, санитарлық тазалықпен айналысушы жұмысшылар қатысты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Биіктігі 3 метр мәңгі жасыл қарағайлар Әбілқайыр хан даңғылына, ескі қалаға және Алтын орда шағын ауданына отырғызылды. 70 түп қарағай Өнер орталығы мен Неке сарайы алаңдарынан орын тапты. Одан бөлек Ж.Кереев скверінің теміржол вокзалының кіреберісіне және М.Шоқай көшесіне егілді.
Президент жариялаған «Таза Қазақстан» акциясы аясында биыл Ақтөбеде 11 мыңнан астам ағаш отырғызылды. Бюджетке салмақ түсірмеуге кәсіпкерлеріміз, ірі кәсіпорындар, қаланың жанашыр азаматтары көмектесіп жатыр. Бүгін де міне, 150 қарағай кәсіпкерлердің демеушілігімен сатып алынды. Одан бөлек «Қазхром» компаниясы екі жылдан бері 3 мың ағаштан отырғызып, қалаға сыйлық жасап жүр. Олар еккен ағаштарын екі жылдық кепілдік аясында күтіп-баптаумен өздері айналысып келеді. Жалпы қаланы жасыл желектендіру жұмысы алдағы көктемде де жалғасады. Оған үлес қосуға ниетті азаматтардың қолдауын қабылдауға дайынбыз, - деді қала әкімі Азамат Бекет.
Айта кету керек, осыған дейін биіктігі 4-5 метрлік қарағайлар мен шыршалар М.Мәметова, Ғ.Жұбанова көшелеріне, әуежайға бағытына, құс шие, шаған ағашы орталық мешіт алаңына, автовокзалға баратын жолға отырғызылды. Алтын орда ауданына, Бөкенбай батыр көшесіне алма ағашы мен қарағайдың 6 мың түбі егілді. Бұл жұмыстардың көп бөлігі демеушілік көмек есебінен іске асты.