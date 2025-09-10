"Таза орман": Бурабайдағы Бөлектау тауында жаңа экожол ашылды

2025 жылғы 4 қыркүйекте Бурабай ұлттық паркінде «Таза орман» экологиялық акциясы өтті. Іс-шара Орталық Азияның Тұрақты Даму Қоры Creative Innovation Institute бастамасымен, Бөлектау тауына жаңа экотропаның таныстырылымы қарсаңында ұйымдастырылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Іс-шараға қатысқан ұйымдар мен өкілдер:
- «Бурабай» ұлттық паркінің әкімшілігі,
- Ақмола облысы әкімдігінің өкілдері,
- Щучинск қаласындағы Орман шаруашылығы, экология және туризм жоғары колледжінің студенттері,
- Аймақтың туристік компаниялары.
Акция аясында ауқымды тазалау жұмыстары жүргізілді: Бөлектау тауына бастайтын жолдың етегінен шыңына дейін және оған жақын аумақтар тұрмыстық қалдықтардан толық тазартылды. Бұл шара «Таза Қазақстан» ұлттық бастамасын жүзеге асыруға және еліміздің табиғи байлығын сақтау ісіне қатысушылардың нақты үлесін көрсетті.
Біз үшін табиғат аясындағы әрбір қадам тек шабыт көзі ғана емес, жауапкершілікпен де байланысты болуы маңызды. Бөлектау — бұл жай ғана туристік нысан емес, ол — тірі экожүйе. Мұндай акциялар табиғатқа қамқор болуды өмір салты ретінде қабылдайтын жаңа буынды тәрбиелеуге көмектеседі, – дейді Creative Innovation Institute-тің тұрақты даму жөніндегі сарапшысы Александра Харитонова.
Іс-шараға студенттердің белсенді қатысуы – экология және туризм саласының болашақ мамандары үшін тәжірибелік сабақ болды. Бұл — жастар мен жергілікті тұрғындар арасында табиғатқа қамқорлық мәдениетін қалыптастырудың жарқын мысалы.
Маған табиғатқа көмектесу ертегілерде ғана емес, шынайы өмірде де ұнайды. Бөлектау жобасына қатысып жатқаныма қуаныштымын — біз бірге әлемді таза әрі әдемі етіп жатырмыз! – жас ClimateTech-жаңашыл және экологиялық ертегілердің авторы Платон Нечаев.
Ұйымдастырушылардың пікірінше, мұндай бастамалар экологиялық тепе-теңдікті сақтау үшін ғана емес, азаматтардың экологиялық санасын арттыру үшін де аса қажет. Жақын арада Бөлектау экотропасының ресми таныстырылымы өтеді — бұл жоба өңірдің экотуристік инфрақұрылымының бір бөлігіне айналмақ.