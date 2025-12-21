Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Тайваньның шығысында магнитудасы 5,1 болатын жер сілкінісі тіркелді

Бүгiн, 19:50
29
Бөлісу:
Anadolu Agency
Фото: Anadolu Agency

Тайваньның шығысындағы Хуалянь уезінде магнитудасы 5,1 болатын жер сілкінісі болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Орталық метеорологиялық бюроның (CWA) мәліметіне сәйкес, жер сілкінісінің эпицентрі Хуалянь уезінің әкімшілік орталығынан солтүстік-шығысқа қарай 18,3 шақырым жерде орналасқан.

Жер асты дүмпулерінің ошағы 31,6 шақырым тереңдікте тіркелген.

Сілкініс Хуалянь уезіндегі елді мекендерде, сондай-ақ солтүстікте көршілес жатқан Илань уезінде сезілген.

Жер сілкінісінен кейін қаза тапқандар немесе қираулар туралы ақпарат түскен жоқ.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
10–15 жылда бензинмен жүретін көлік қалмауы мүмкін бе?
Өзгелердің жаңалығы