Тайваньның шығысында магнитудасы 5,1 болатын жер сілкінісі тіркелді

Тайваньның шығысындағы Хуалянь уезінде магнитудасы 5,1 болатын жер сілкінісі болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Орталық метеорологиялық бюроның (CWA) мәліметіне сәйкес, жер сілкінісінің эпицентрі Хуалянь уезінің әкімшілік орталығынан солтүстік-шығысқа қарай 18,3 шақырым жерде орналасқан.
Жер асты дүмпулерінің ошағы 31,6 шақырым тереңдікте тіркелген.
Сілкініс Хуалянь уезіндегі елді мекендерде, сондай-ақ солтүстікте көршілес жатқан Илань уезінде сезілген.
Жер сілкінісінен кейін қаза тапқандар немесе қираулар туралы ақпарат түскен жоқ.