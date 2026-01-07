Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Тайванда радардан жоғалып кеткен жойғыш ұшақтың ұшқышын іздеу жалғасып жатыр

Кеше, 16:18
Focus Taiwan
Фото: Focus Taiwan

Тайвань қарулы күштері Хуалянь уезі жағалауында аралдың әуе күштеріне тиесілі F-16V жойғыш ұшағы радардан жоғалғаннан кейін ауқымды іздеу-құтқару операциясын жүргізіп жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Focus Taiwan порталының мәліметінше, ұшақ түнгі оқу-жаттығу рейсін орындау кезінде белгілі бір сәтте жойғыштар тобынан бөлініп, содан кейін онымен радиолокациялық байланыс үзілген.

Әуе күштері қолбасшылығының дерегінше, жоғалған ұшақтың ұшқышы — капитан Синь. Ол жоғалар алдында катапультпен секіруге ниетті екенін хабарлап үлгерген. Алайда қазіргі уақытта пилоттың әуе кемесінен шынымен шыққанына қатысты нақты растау жоқ.

Іздеу жұмыстарына Тайваньның әуе және әскери-теңіз күштерінің бөлімшелері, сондай-ақ жағалау күзеті тартылған. Оқиға болуы мүмкін аймақта жүрген азаматтық кемелер де құлақтандырылған.

Іздеу-құтқару шаралары жалғасып жатыр.

