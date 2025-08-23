Тауға шығып, аяғын сындырған шетелдік туристі құтқару 5 сағатқа созылды

Іле Алатауы тауында, Молодежный асуында төтенше жағдай орын алды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
45 жастағы Бельгия азаматы тауға көтерілу кезінде аяғын сындырып, қозғалысын жалғастыра алмаған. Оның жұбайы 112 қоңырау шалып, көмек сұрады.
Көмекке ТЖМ құтқарушыларының екі тобы "Тұйық-Су" және "Мұзтау" бақылау-құтқару пункттерінен шықты. Олар жәбірленушіге 3 сағат ішінде жетті. Алғашқы көмек көрсетілгеннен кейін ең ауыр кезең – тау соқпағымен жаяу түсу басталды.
Түсіру бес сағатқа жуық уақыт алды. Нәтижесінде ер адам Медеу бөгетіне жеткізіліп, ҚР ТЖМ Апаттар медицинасы орталығының дәрігерлеріне тапсырылды, - деп атап өтті ТЖМ.
Олар оны Алматыдағы ауруханаға жеткізді. Осындай операциялар – құтқарушылардың төзімділігі мен кәсібилігін тексеру. Олардың жұмысы – бұл біреудің өмірі үшін күнделікті қауіп.
Туристерге кеңестер:
- Маршрутты жоспарлаңыз және өз күшіңізді бағалаңыз.
- Тауға жалғыз бармаңыз.
- Зарядталған телефон мен пауэрбанкті өзіңізбен бірге ұстаңыз.
- Жылы киім мен дәрі қобдишасын алыңыз.
- Кішігірім қауіп төнгенде - денсаулыққа қауіп төндірмеңіз.