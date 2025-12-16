Тәуелсіздік күніне орай Алматыдағы телемұнара жаңа реңке бөленді

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне орай Алматы қаласы, Бостандық ауданында, Сәтбаев пен Желтоқсан көшелерінің қиылысында орналасқан биіктігі 200 метр телерадио хабарын тарататын мұнараның сәулеттік жарықтандыру жобасы толықтай іске қосылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жаңартылған жарықтандыру қаладағы ең танымал инженерлік нысандардың бірі саналатын телемұнараның бірегей құрылымын айқындап, оны мегаполистің кешкі келбетінің айшықты нүктесіне айналдырды.
Осылайша нысан тек қалалық инфрақұрылымның функционалдық бөлігі ғана емес, сонымен қатар Алматының заманауи сәулеттік жарықтандыруының маңызды элементіне айналды.
Жоба аясында заманауи жарық прожекторларын орнату, жаңа кабель желілерін тарту, сондай-ақ әртүрлі жарық үлгілерін жасауға мүмкіндік беретін интеллектуалды басқару жүйесін енгізу бойынша кешенді жұмыстар атқарылды.