Тарихтың ең ауыр сұрағы: Ашаршылыққа кім жауапты?
31 мамыр – Қазақстан тарихындағы ең азалы күндердің бірі. Бұл күні біз саяси қуғын-сүргін құрбандарын ғана емес, ашаршылық жылдарында қаза тапқан, елден босып кеткен, тағдыры белгісіз қалған қандастарымызды да еске аламыз.
1931-1933 жылдардағы ашаршылық – қазақ халқының жадындағы ең ауыр қасіреттің бірі. Бұл нәубет әр отбасының тағдырына әсер етті, тұтас әулеттер мен рулардың жойылуына әкелді.
BAQ.KZ тілшісі Олжас Адай тарих ғылымдарының кандидаты, Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссияның мүшесі болған Болат Жоламанұлымен сұхбаттасты.
Сұхбатта ашаршылықтың зерттелу деңгейі, құрбандар саны, елден босқан халық тағдыры, саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау жұмысы, 31 мамырды еске алу мәдениеті және бұл қасіреттің кейінгі ұрпаққа әсері туралы сөз болды.
