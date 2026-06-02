Тарихтың ең ауыр сұрағы: Ашаршылыққа кім жауапты? 

1931-1933 жылдардағы ашаршылық – қазақ халқының жадындағы ең ауыр қасіреттің бірі.

31 мамыр – Қазақстан тарихындағы ең азалы күндердің бірі. Бұл күні біз саяси қуғын-сүргін құрбандарын ғана емес, ашаршылық жылдарында қаза тапқан, елден босып кеткен, тағдыры белгісіз қалған қандастарымызды да еске аламыз.

1931-1933 жылдардағы ашаршылық – қазақ халқының жадындағы ең ауыр қасіреттің бірі. Бұл нәубет әр отбасының тағдырына әсер етті, тұтас әулеттер мен рулардың жойылуына әкелді.

BAQ.KZ тілшісі Олжас Адай тарих ғылымдарының кандидаты, Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссияның мүшесі болған Болат Жоламанұлымен сұхбаттасты.

Сұхбатта ашаршылықтың зерттелу деңгейі, құрбандар саны, елден босқан халық тағдыры, саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау жұмысы, 31 мамырды еске алу мәдениеті және бұл қасіреттің кейінгі ұрпаққа әсері туралы сөз болды.

