Тарихи алтын: Шұғыла Әмірбек әлем чемпионы атанды

55 келі салмақ дәрежесінде ел намысын қорғаған Шұғыла Әмірбек (Өмірбек) 23 жасқа дейінгі спортшылар арасындағы Әлем чемпионатында топ жарып, жеңіс тұғырының ең биік сатысына көтерілді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Шұғыла доданы сенімді бастады. 1/8 финалда ол Молдова балуаны Михаэла Самойловадан 10:2 есебімен айқын басым түсті. Тоқтаусыз шабуылдап, техникалық шеберлігін паш еткен қазақстандық балуан қарсыласына еш мүмкіндік берген жоқ.
Келесі кезеңде, яғни ширек финалда, Румыния спортшысы Александра Волкулескуге қарсы күрес оңайға соқпаса да, табандылық пен тактикалық сауаттылықтың арқасында 3:1 есебімен жеңіске жетті.
Ал жартылай финалда Шұғыла өзінің мықтылығын баршаға дәлелдеді. Германия өкілі Амори Оливия Андричпен өткен белдесуде ол небәрі бір минутта қарсыласын жамбасқа түсіріп, таза жеңіске жетті. Осылайша, финалға ең сенімді жолмен шыққан балуан қыз ел үмітін ақтады.
Шешуші сәт – финалдық белдесу Түркия спортшысы, 2025 жылғы U23 Еуропа чемпионы Туба Демирмен өтті. Тартысты айқаста Шұғыла өз мінезін көрсетті: бірнеше рет ұпай айырмасын қысқартқан түрік балуанына қарамастан, ол соңына дейін басымдықты сақтап, 12:8 есебімен басым түсті.
Осылайша, Шұғыла Әмірбек – әлем чемпионы атағына қол жеткізді.