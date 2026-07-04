Таразда жер сілкінді

Қаза тапқандар мен қираулар туралы хабарламалар түскен жоқ.

Бүгiн 2026, 07:10
АВТОР
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pexels.com Бүгiн 2026, 07:10
Бүгiн 2026, 07:10
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Фото: pexels.com

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Ұлттық сейсмологиялық зерттеулер және ақпарат ғылыми орталығының сейсмикалық станция желісі 4 шілдеде Астана уақыты бойынша таңғы сағат 4:40-та жер сілкінісін тіркеді.

Эпицентрі Алматыдан батысқа қарай 413 км жерде, Қазақстанда орналасқан.

Жер сілкінісінің қарқындылығы туралы ақпарат:

Тараз – 2 балл.
Қаза тапқандар мен қираулар туралы хабарламалар түскен жоқ.

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